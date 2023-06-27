蕭敬騰求婚經紀人成功！甜曝閃照宣布正式告別單身

36歲男星蕭敬騰今（27）日突在社群平台上公開宣布與經紀人求婚成功，即將邁入婚姻，好消息讓大家都驚呆！而現場也有蕭敬騰的藝人好友前來祝賀，音樂上交流最多的周杰倫帶著老婆昆凌一同參與，還有賈靜雯、修杰楷夫妻、小禎、羅志祥等人，開心和這對新人一起合照。

為了求婚，蕭敬騰請來兩人的親友們，有周杰倫和昆凌夫妻、賈靜雯修杰楷夫妻，還有藝人小禎和羅志祥，求婚影片中蕭敬騰哽咽說道：「這十六年來，我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa你從來就不是一個人，我要替你分擔你的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」

求婚現場周杰倫與昆凌也在。（圖／喜鵲娛樂提供）

賈靜雯修杰楷也在現場。（圖／喜鵲娛樂提供）

而蕭敬騰把豪宅布置得相當溫馨，有鮮花、蠟燭和鋼琴，他邊哭邊說：「MaMa，妳辛苦了，妳為我受了好多委屈，我要彌補我以前，大家看不到我對妳的愛，從今天開始我要用力、用我一生去愛妳。」接著拿出戒指下跪大喊「MaMa，妳願意嫁給我嗎？」Summer感動回「我願意」，雙方在親友見證下激吻，場面相當感人。

主持人小禎也來了。（圖／喜鵲娛樂提供）

羅志祥也到現場送上祝福。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰今日無預警發文，表示想和大家分享喜悅，「我知道這很突然，但我想讓大家知道我很幸福，我真的很幸福，我有音樂、我有籃球、我有好友、我有愛我的家人、我有支持我的你們、我擁有了好多好多，現在我擁有了愛情，一個真正完整的愛情」，他開心人生終於走到這個階段，希望得到大家的祝福，也祝福大家能找到自己的幸福，他說6月27日是經紀人Summer林有慧的生日，「祝福Summer生日快樂，永遠平安健康開心，她是陪伴我出道16年我最信任的工作夥伴」。

蕭敬騰精心準備求婚儀式。（圖／喜鵲娛樂提供）

蕭敬騰說昨日他和林有慧正式求婚，也如願聽到了答應的三個字，他感性發言：「是的，我正式告別了單身，我會好好珍惜她，好好愛她，我會將我的喜悅 換做成我的作品，我會珍惜上天給我的一切好與壞，謝謝你們耐心看完我的喜悅，謝謝你們，我愛你們」，貼文一出許多粉絲為蕭敬騰感到開心，終於和愛人邁入人生下一階段。