realme台灣市場商務長鍾湘偉於新品發表會上承諾「不越級，不發新機」，對此他表示，去年底realme提出全新的產品戰略─塔尖策略，意味每代新品必有一項技術越級，並有潮流設計、強勁性能、暢速體驗三大基石，在此基礎下推出的realme 10 Pro系列，首賣月銷售量就較9 Pro系列成長了50%，廣受市場認可。未來realme不打算停下越級的腳步，將秉持「敢越級」的品牌初心，繼續挑戰市場行規，帶來越級的產品體驗。

realme 11 Pro系列均採用聯發科天璣7050處理器，為台積電(2330)奈米製程，最高搭載12GB+512GB的超大記憶體組合，搭配旗艦同款的旋風內存加速引擎，讓高負載下的流暢性提升50%，並通過南德48個月A級流暢認證，確保4年流暢使用。

既然以精品影像旗艦為定位，realme 11 Pro+在影像部分同樣挑戰市場行規，下放旗艦拍照體驗。realme與三星影像團隊深度聯合調校，帶來具備2億畫素的三星HP3超級變焦版旗艦感光元件，同時滿足高畫素、超大底與多焦段三大旗艦影像標準，用一顆鏡頭達到廣角與長焦兩種效果，挑戰成為同價位帶最強2億相機。realme 11 Pro+感光元件面積達到超大的1/1.4吋，結合F1.69超大光圈與ProLight超感光夜拍演算法，夜景模式下單個畫素的尺寸可達2.24微米，進光量較上一代提升40%，即使在低光源環境中也能輕鬆捕捉影像。

售價部分，realme 11 Pro+推出日出之城與綠野之城雙色，記憶體容量12+512GB，售價16,990元；realme 11 Pro則有日出之城與星夜黑雙色供選購，記憶體容量8+256GB，售價12,990元。雙機將於6月16日至6月20日進行預購，電信門市則將於6月30日起陸續上架，雙機搭配指定資費方案，新機0元起，購買realme 11 Pro+可至中華電(2412)、遠傳(4904)、亞太電(3682)、神腦國際；realme 11 Pro則將於中華電、台灣大、遠傳、台灣之星、亞太電、神腦國際上架販售。