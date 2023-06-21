台南市本土登革熱持續延燒，今日新增4例，3例居住於仁德區的36歲、23歲及55歲男性，但有1例為善化區77歲男性，4例均由診所或醫院通報確診，累計到目前已有21例，今起一連4天也於善化區坐駕里辦公室設立採血站。

台南市登革熱防治中心指出，善化該起案例經疾管署實驗室病毒分型鑑定為登革病毒第一型，與仁德區屬同一型，但仍需透過基因定序找出與仁德區個案關聯性，至於疫情是否有外擴？登防中心初判兩者病毒株應為同一型，但仍待基因定序出爐，才能確認。

4例個案居住地及工作地已完成戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施，期能阻斷社區傳播鏈。

針對這波登革熱疫情防治，南市府今天也邀集國家衛生研究院教授陳錦生、黃旌集博士、中興大學杜武俊教授、南市登革熱防治中心前執行祕書蔡玲珊等各領域專家學者，與市府團隊共同召開專家諮詢委員會，研擬防治策略。

陳錦生提到，蚊蟲只要帶有病毒，終生都具有傳染力，即時化學防治十分重要；杜武俊建議，戶外噴藥對於蚊蟲有驅趕的效應，所以要衛教民眾加強戶內滅蚊工作；黃旌集則提到，除了於高風險區發現有帶病毒的蚊子外，誘卵桶卵粒數及陽性率仍偏高，化學防治仍須加強。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳主任則提到，民眾警覺度仍不足，在高風險區仍然看到許多民眾穿著短袖，希望市府多加宣導。

儘管接下來為端午連假，但為積極找出潛在病例，6月22日至6月25日成功里活動中心持續提供市民採血檢驗服務，服務時間為早上8點辦到上午11點半；下午2點至5點。另，善化區坐駕里辦公室採血站，21日至22日服務時間為早上9點至下午3點；23日至24日早上9點至中午12點。