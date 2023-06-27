疾管署今公布國內新增17例猴痘本土確定病例，其中以新北、桃園各4例最多，考量猴痘沒有降溫跡象，疾管署發言人羅一鈞表示，ACIP明天將開會研擬擴大接種條件，新增「近6個月內曾有高風險性行為者」擴大為「近1年內曾有高風險性行為者」及「性接觸對象近1年內曾有高風險性行為者」，最快7月初實施。

疾管署下午公布新增17例猴痘本土確定病例，分別為新北市、桃園市各4例，台中市3例，新竹市、台南市各2例，台北市、彰化縣各1例。全數為男性，年齡介於20多歲至40多歲。

疾管署表示，ACIP將開會決定放寬猴痘疫苗接種對象。鄭郁蓁提供

羅一鈞表示，因應猴痘疫情目前每週新增個案人數仍在高原期，疾管署決定提案擴大猴痘疫苗的接種條件，明送衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP專家會議討論，一旦專家點頭同意，最快7月初起只要是「近1年內曾有高風險性行為者」及「性接觸對象近1年內曾有高風險性行為者」都可以來接種猴痘疫苗。

上周國內首度出現女性患者，為新北市9旬婦人，是目前國內最高齡個案。疾管署發言人羅一鈞說，防疫醫師已經組了專案小組到醫院調查，根據同病室與照顧的團隊、陪病家屬，以及同時間在醫院中動線的重疊導致傳染的各種情抗釐清，該院目前沒有其他確診的猴痘病患，沒有看到動線交集的可能性，仍找不到感染源，宣布結案。目前在家自主健康管理。

根據疾管署統計，截至6月26日止，全國共104家合作醫療院所可提供接種服務，共計完成58346人次猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防PEP接種322人次及暴露前預防PrEP接種58024人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種5萬4647人次。另，已接種1劑者4萬2066人，已完成2劑疫苗接種者為1萬6280人。