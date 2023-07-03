繼昨天暴增28例新增本土登革熱確診病例創下單日新高後，台南市今天僅新增5例，累計達到163例。台南市登革熱防治中心指出，經使用動態時空演算法辨識疫情群聚演化過程後，目前疫情高風險區仍在仁德及東區，感謝市民配合各項防疫措施，才能圍堵疫情不致失控。

防治中心表示，截止今天下午3點，經疾病管制署判定新增5例確診病例中，仁德區新增3例、東區新增2例，年齡介於30歲至71歲；1例是由診所或醫院通報確診，4例則由防治中心擴大採檢發現。經疫調結果，5例新增個案的居住地或活動地，都與仁德及東區高風險區有關。

防治中心分析，由於第一型登革熱病毒感染症狀並不明顯，很難在第一時間被發現，加上新冠肺炎也是以發燒症狀為表現，更增加醫療院所診斷上的困難，才導致此次病毒在社區中流竄，先悶燒一段期間後，再持續擴散。

防治中心還說，台南市從6月12日確診第1例本土病例開始，為了解病例來源並即時追蹤疫情擴散方向，即商請國家衛生研究院博士黃旌集，運用台灣大學地理環境資源系教授溫在弘研發的動態時空演算法，以辨識疫情群聚演化的動態過程。

經研究顯示，台南市的本土疫情源頭是從仁德區的成功里、仁和里及仁愛里開始，之後慢慢往北擴散至東區東智里、大智里一帶，再往東擴散至仁德區文賢里、後壁里及上崙里，往西則擴散到南區明德里、明興里及南華里，並依此模式漸漸向外發散。至於其他行政區的零星病例，則因人口工作移動所造成。

統計至今，台南市的登革熱病例遍及7個行政區，以仁德區98例最多，東區50例居次，安南區4例，永康、善化、南區各有3例，北區2例。