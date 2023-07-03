知名藝人炎亞綸先前被網紅耀樂指控違反意願發生關係，還偷拍私密影片。由於耀樂當時還未成年，因此士林地檢署也主動分案調查，將案件交給台北市婦幼警察隊偵辦。警方於今(3)日傳訊炎亞綸到案說明，應訊結束後便在員警的陪同下返回實際住家搜索。對此，有PTT網友好奇詢問：「炎亞綸真的會被關嗎？」

今（3日）一名網友在PTT上以「炎亞綸真的會被關嗎？」為題發文，表示炎亞綸被約談做筆錄，不僅住家被搜索，電腦、平板等3C也被扣押，表示炎亞綸目前是最有可能出事的，而第二危險的則是NONO。不過都過這麼多天了，證據等等應該都刪除。貼文曝光後，引起網友熱議。

事實上，根據法律規定，16歲時的耀樂和炎亞綸發生性行為，滿16歲男女有性自主權，可自己決定是否要與他人發生性行為，在法律上有「性自主權」，但耀樂表示炎已違反其意願，仍可能觸犯《刑法》妨害性自主，而18歲以下按照《兒童及少年性剝削防制條例》規範，拍攝、製造兒童或少年之性影像可處1年以上7年以下有期徒刑，屬非告訴乃論。

耀樂上月24日也主動與警方聯繫，由律師陪同製作筆錄，檢方表示目前已完成分案，而今（3）日上午炎亞綸是在今天上午在2名律師陪同之下到台北市婦幼隊製作筆錄。接著，歷經約3小時的筆錄過後，炎亞綸於12時40分身穿白色上衣、戴著黑色口罩現身，面對媒體提問，警方懷疑不只一起偷拍案，他則低調回應「不要亂猜測」並謝謝媒體關心。

炎亞綸到案說明。(影片來源/中時新聞網)

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