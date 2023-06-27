炎夏天氣熱，許多縣市紛紛飆出極限高溫，不少民眾都會尋求各種方法保持舒適體溫，網路流傳高溫時喝冰水或冷水、洗手洗腳可能導致血管破裂和中風，非營利組織（NPO）事實查核中心詢問4位醫師後指出，一般人熱天喝冰水並無健康疑慮，心血管疾病患者少量喝冰水沒有致命風險，不過劇烈溫差變化確實可能造成身體出問題。

日前網傳一段訊息，熱浪40℃至50℃時應避免喝冰水，可能導致小血管爆裂，室外達38℃時也不能喝冷水，而是慢慢喝溫水，另外炎熱或疲倦時喝太冷的水，可能導致靜脈或血管變窄，進而演變成中風；訊息也提到，曾有人大熱天用冷水洗腳，結果因此倒下被緊急送醫，還有一例是有人避暑沖澡，結果下巴僵硬併中風被送醫，建議手腳暴露在烈日下後，最好等半小時再清洗或淋浴。

對此，事實查核中心詢問4位醫師後指出：一般健康人熱天喝冰水無須擔憂，對心血管疾病患者來說，劇烈溫差變化確實可能有健康風險，但少量喝冰水並不會有致命風險；沖洗手腳是局部降溫，且手腳是相對身體周邊的部位，不會因此有致命危險，不過心血管疾病患者應避免劇烈溫差變化，不要曝曬烈日後馬上全身沖冷水、泡冷水澡。

事實查核中心提到，美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，炎夏應避免熱傷害、多補充水分，並未指出不能喝冰水，而根據醫療專業網站，高溫可能會造成熱傷害、對心臟造成負擔，熱天應多補充水分，但有心衰竭者應注意水分攝取量，有攝取利尿劑者應詢問醫師適合的飲水量。