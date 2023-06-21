網紅小紅老師今（21）日開記者會上指控藝人NONO性侵害、性騷擾，還爆出受害者可能高達20人，NONO下午隨即發文宣告停止演藝事業，過去投資的「艋舺雞排」也發聲明撇清關係。而稍早NONO和友人一同創立的「虎霸炸物」也表示，即刻暫停雙方的合作計畫。

臉書粉專《虎霸 高雄裕誠旗艦店 魷魚 雞排 炸物專賣店》今日下午4時許發布最新聲明，「即刻起，與藝人NONO暫停品牌合作計畫。2023.06.21特此聲明，謝謝」。底下網友熱議，「笑死，明智選擇」、「停止更為妥當喔」、「這速度好快」、「切切切～切八斷」。

根據《三立新聞網》報導，「虎霸炸物」是NONO和具有餐飲專業的友人合夥創立的品牌，2022年在高雄開幕，當時NONO表示，出道多年來因為工作走訪世界各地，接觸到不同飲食文化，但鍾情台灣小吃，希望該品牌能跟大家一起回味兒時的美味記憶。如今品牌暫停合作關係，讓許多網友不勝唏噓。

另外，NONO過去投資的「艋舺雞排」今日也發文澄清，該公司早在2019年就和NONO終止合作代言關係，「該藝人現已有它牌代言，跟本公司無關」，呼籲網友不要因為NONO的風波留言、私訊傷害「艋舺雞排」，強調若造成商譽受損，將追究責任。