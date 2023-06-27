星座大師唐綺陽今（27日）出席《500碗》活動，她25日才說「周二前八卦量更爆棚」，沒想到今日大牙（周宜霈）就出面指控遭前老闆陳建州性騷，根本神預言。唐綺陽今透露風波將爆到7月1日，過後會稍停，但已發生的事情不會因此結束，「明年還有下一波 我會再告訴大家。我今晚有直播，大家不能掉以輕心，想必都有嚇到了吧。」有更大咖的藝人崩盤？唐綺陽則語帶肯定地說，一定有。

她與炎亞綸合作三季《36題愛上你》，炎亞綸日前被「抖音男神」耀樂爆料2人在他16歲交往時，曾強迫其發生性關係，甚至拍攝私密影片還外流，有私下關心？唐綺陽沒有正面回應，但表示有交情人一定會關心，「我鼓勵所有人不要氣餒，有交情的我一定會關心，靜待時間過去」。

先前黃子佼在毀滅式爆料中點名唐綺陽，問道「難道妳都沒有祕密？」唐綺陽今說：「最近很吃一些炸物療癒，所以身材就會受到影響，心情也還好，我跟大家一樣，心情都很震驚。」