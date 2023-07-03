台中太陽在3日宣告跟「小丁」丁聖儒終止合約，讓他成為自由球員，丁聖儒自從旅美結束返台後就效力太陽，如今雙方終止合約關係，小丁的下一步也備受關注，畢竟目前還沒正式召開成軍記者會的新球隊台新，已經傳出很有可能招攬這名優質後衛，關鍵就在還沒公布的台新球團總經理身上。

以下是台中太陽新聞稿內文，「台中太陽於3日正式宣布與球員丁聖儒終止合約，經過雙方溝通討論後，最終達成協議，非常感謝丁聖儒為球隊的付出。

2016年丁聖儒高中畢業後，入選了第24屆亞洲U18男籃錦標賽國手，幫助中華隊在該賽事拿下第6名，之後他決定赴美挑戰。2019年丁聖儒獲得NAIA聖方濟大學（University of St. Francis）的全額獎學金，為球隊繳出均9.5分、1.9籃板、3.4助攻與1.2抄截。

2021年，丁聖儒加盟台中太陽，有著「超跑卡丁車」之稱的丁聖儒，靈活的腳步及穩定的控球不斷為隊友們製造進球的機會。丁聖儒自2022年下半年開始服替代役至今年2023年1月底結束，歸隊後他也全力以赴為球隊挺身而出繳出場均9.8分、3.4籃板及3.9助攻。」