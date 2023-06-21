男星黃子佼近日遭控性騷、偷拍後，在直播時大爆演藝圈多人的黑歷史，其中吳宗憲也被扯說「欠錢不還」。近日網路流傳，吳宗憲過去曾堅稱自己沒有掏空公司，否則全家死光，釣出超商龍頭7-11的吉祥物「OPEN 醬」回應。今日7-11發出聲明，強調該不實流言與7-11完全無關，「本公司將保留法律追訴權」。

吳宗憲遭黃子佼指控是「他也是個欠錢不還的人」，讓吳宗憲氣得直呼要提告，「現在海水退了，我們終於知道⋯⋯誰沒有穿褲子，每天在那裡亂搞男女關係的人是誰？」，強調自己不會作奸犯科，「一生都沒有做過任何下流的事！所有的爛事，過去不會，現在沒有，將來我們就接著看！」

7-11聲明，OPEN醬感謝吳宗憲嗆全家死光為不實流言。（翻攝自7-ELEVEN臉書）

近日網路上也流傳一張臉書截圖，吳宗憲大罵，「我如果做過掏空公司就是全家死光，我如果沒做過那你家全家死光，就這麼簡單」，下方則有OPEN醬回應，「感謝憲哥無私祝福，憲哥好人一生平安」。

對此，7-11在臉書粉專發文表示，「近期社群有假冒『OPEN醬』不實留言，此與7-ELEVEN完全無關，本公司將保留法律追訴權」；許多網友則紛紛回應，「小編你要保留什麼法律追訴權？」、「好笑的點是：小編是認真的！」、「人家早已經高歌離席了」、「不要太認真，但要說明非本人是真的」、「太認真的啦，一看就知道開玩笑的」。