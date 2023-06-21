男星炎亞綸遭網紅耀樂指控硬上、偷拍性愛片，今日耀樂舉辦記者會，沒想到炎亞綸竟衝到現場道歉。對此，前北市府發言人羅旺哲痛批，「表面上看起來是道歉，但其實就是二度恐嚇被害人」，讓輿論方向逼著耀樂原諒他。

耀樂今日針對炎亞綸涉嫌硬上、偷拍性愛片召開記者會，沒想到炎亞綸竟衝到現場兩度鞠躬道歉，嚇得耀樂激動不已還一度暫停記者會，炎亞綸離場時堅稱自己絕對沒有做任何違反對方意願的事情，後續法律問題都會負起責任。

羅旺哲指出，炎亞綸今日衝到耀樂記者會，表面上看起來是道歉，但其實是二度恐嚇被害人。羅旺哲以媒體角度分析，炎亞綸出現是非常重要的畫面，但道完歉後走人，接下來壓力都轉移到耀樂的身上，「因為留下來面對媒體的是耀樂，記者問什麼問題，絕對環繞在對炎亞綸的道歉看法」，變成炎亞綸呈現了對這件事的「誠意」，尤其在新聞操作上，最新情況一定會蓋過舊聞，「所以炎亞綸看似道歉，但其實反而要讓輿論方向，逼著受害人原諒」。

對此，許多網友紛紛回應，「他粉絲頁的道歉，大多數人都加油，都表示支持他，這些人的三觀…太太太低下！」、「我覺得看起來這個人就只有滿滿的算計，每一步都是為了『自己要打造出什麼形象』而行動，並非是為對方的立場跟益處而行動，這樣真的看不出有什麼悔意」、「看到小朋友伏在桌上雙手交握的畫面，覺得很心疼」。

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