藍營戰將羅智強近日成立「反貪腐監察院」，第一告檢舉監察委員高涌誠濫用職權，政治追殺基層公務員余正煌；第二告痛批農委會主委陳吉仲朽木為官、尸位素餐，是只會講風涼話的無能米蟲。羅智強今(27日)在臉書發出他的第三告，直指外交部長吳釗燮拔擢的駐泰代表莊碩漢，涉性騷女秘書，但外交部上週竟謊稱，莊是因個人因素而請辭，他請監察院查外交部為何公然撒謊，是否意圖對性騷吃案？該糾彈的就要糾彈！

「鹹豬手莊碩漢，就是吳釗燮拔擢的！第三告：吳釗燮該不該被彈劾？」羅智強提到，駐泰國代表莊碩漢涉性騷女秘書，頂頭上司外交部上週謊稱，他是因「個人因素」而請辭。如今眼見東窗事發，紙不包不住火，外交部改口是主動要求莊碩漢辭職，前後說法不一，顯然想要吃案！

羅智強表示，反貪腐監察院第三告，就是告拔擢莊碩漢的吳釗燮，看看陳菊要不要彈劾吳釗燮？莊碩漢之前，有駐菲律賓代表徐佩勇被揭露長期性騷擾菲籍女祕書，又有離職外交部人員指控，駐外時遭黃姓前輩性騷，曾代表時代力量參選議員的劉仕傑，也被爆任職外交部時性騷。媒體還預告，外交部北美某處長也有類似爭議，尚未爆開。

羅智強指出，民進黨上任後修法放寬特任大使及特任常任代表的任命，不具外交資格者出任不受員額限制，駐外淪為酬庸。駐日代表做成助日代表，駐德代表要消滅中華民國，駐泰代表涉性騷，再上個外交部長不務正業，整天只會罵老共，內部風紀都管不好，難怪外交成績一敗塗地，好好的外交部就被民進黨搞臭。

羅智強強調，反貪腐監察院第三告，就是要告外交部，請監察院查外交部為何公然撒謊，是否意圖對性騷吃案？監察院今年3月曾提出調查報告，指駐外館處性騷申訴機制有諸多缺失。如今外交部性騷案連連，嚴重損及國家顏面，監察院要不要再詳查，該糾彈的就糾彈！

總統府21日發布莊碩漢請辭的人令，當時外交部表示，莊碩漢是因「個人因素」請辭，數日後才坦言是因性騷案被要求辭職，引發外界質疑。外交部今天強調，此案在初步調查確定後即要求莊辭職，「何來所謂包庇、吃案？」也坦言調查時未與莊碩漢接觸，但此案已由性評會審議，「一定給雙方當事人足夠陳述意見的機會」。