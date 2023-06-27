去年九合一選舉，新北市國民黨平地原住民市議員候選人吳國譽以4票之差落選，他於去年12月提司法訴訟，最後在9個票匭中找回登載錯誤的 3 張選票，但仍與當選差1票，為不浪費司法資源，他決定撤回告訴，承認以1票之差敗選，並感謝選民的支持與肯定。

吳國譽去年底提訟訴求從1242個票所中，開驗其中9個票匭，獲法院同意，他說，6月15日在法官與律師團共同見證下，確認「林口區252」票所登載錯誤，其中3張有效票投給他，在計票紙紀錄也確為3票，但是到中選會公告卻變成0票。

雖從9個票匭中找回登載錯誤的3張選票，但仍與當選差1票。吳國譽表示：「提起司法程序不僅為了個人的選舉勝負，而是透過司法為支持者發聲，無法漠視不公義於民主選舉中發生，訴訟歷程也印證確有選票錯記的狀況。」

吳國譽說，雖然參選的選區範圍最大，且開跑時刻最晚，起跑點即落後對手許多，仍以運動家精神堅持到底，不改參選初心，為都會區原民發聲，期待族人有不同於過往的選擇，讓都會區原民能持續在多元社會中，同時適應現代生活與維護傳統文化，也希望連任的原民議員能夠持續協助族人在都會中階級翻轉、打破社會對族群的刻板印象，他自己也將持續努力，為族人、市民與國人共同的未來打拚。