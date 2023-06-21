男星NONO（陳宣裕）近日遭網紅「小紅老師」指控性騷、性侵多位女性，NONO今日宣布停止演藝工作，「誠心深刻反省」。對此，網紅陳沂分析，NONO應該是這波MeToo浪潮中最嚴重的個案，直言NONO一開始聲明說的對人、對事沒有印象應該是真的，「因為受害的人數太多，他也不確定是哪一個」。

NONO先前被女網友控訴曾在車上強抱、強親、揉胸，甚至解開褲頭、把女方抱到大腿上磨蹭，當時NONO透過經紀人回應，「對這個人、這件事都沒有印象！做錯事會認錯，但沒有印象的事怎麼回應！」；沒想到越來越多受害者出面指控性騷、性侵，NONO則是今日在臉書發文表示，「本人即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省，NONO」。

對此，陳沂指出，「NONO應該是這波確診名單中，最嚴重的病毒」，因為他涉嫌的犯行不只是性騷擾而是性侵害，陳沂分析，NONO一開始說想不起來可能是真的，「因為受害的人數太多，他也不確定是哪一個」，另外NONO也根本沒道歉，因為聲明書說的是「深刻反省」。

許多網友則紛紛回應，「還在那邊沒印象，可悲到令人鼻酸」、「沒有犯錯何必停止演藝工作？」、「我比較想問他吃了什麼恢復記憶，我爸失智要買給他吃！」、「一開始還要否認，好噁」、「目前噁心度～暫列第一名」。

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