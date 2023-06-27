已婚男星「黑人」陳建州今日遭前員工、女星「大牙」周宜霈指控11年前性騷擾，雖然黑人對此全面否認，不過卻有不少人相信大牙的指控。對此，有網友好奇，為何很多人在沒有確切證據下相信大牙不信黑人，許多人紛紛指出，由於黑人黑歷史太多、大牙的敘述內容太詳細，因此認為性騷指控可信度相當高。

原PO在PTT以「為何大家都信大牙不相信黑人呀…」發文表示，黑人愛妻寵子的形象已經塑造了十幾年，結果大牙在沒實質證據下發文、黑人予以全盤否認後，許多留言還是相信大牙，讓原PO感到相當奇怪，「為何大家都信大牙不相信黑人呀？」

對此，許多人紛紛回應，「黑人形象差&對話太仔細，感覺蠻像真的」、「敘述很清楚，也有人證，連對話都敢講這麼清楚不是亂回想」、「誠信問題，記得之前安博盒子事件和公益義賣嗎」、「大牙鉅細靡遺，黑人什麼屁都沒有」、「大牙的敘述超像黑人的作風啊」、「因為安博盒子一開始也否認啊」、「黑歷史可以估狗一下就懂了」、「黑人過去常常硬凹，有歷史見證這人信用」。

黑人2020年觀看東京奧運時，曾在IG發布一則為選手加油的照片，卻被眼尖網友發現使用非法機上盒「安博盒子」觀看賽事，第一時間黑人選擇否認，不過卻被挖出老婆范瑋琪分享的家中照片出現安博盒子，最後黑人終於公開道歉，表示會記取教訓，未來會更加注意自己個人的行為。

大牙今日指控黑人曾在2012年性騷擾她，黑人對此回應指控內容全然不實，「絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實 」，不過大牙強調，「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心」。

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