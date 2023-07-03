台北市長蔣萬安3日出席出席「市長與里長有約」會議-大同區，斯文里長江雪卿提案，拜託蔣萬安加速斯文二期公辦都更並提出對策，目前斯文二期環境、品質都差，時程延宕也讓居民很失望，市府已準備好都更五箭，現在只欠東風。蔣萬安回應，預計8月招標，10月決標，後續進入都更審議程序。

江雪卿提案指出，拜託蔣萬安加快斯文二期公辦都更，並提出對策因應，市府去年10月3日原審議最後一關要通過，但卻一直延宕，令居民很失望，甚至認為都更無法通過。都更最難的是整合，但居民都已經整合好了，選配的房子也選好了，市府也準備好都更五箭，現在只欠東風，斯文二期環境差、品質差，希望蔣萬安給予關愛，讓招標順利完成。

都更處長陳建華說明，斯文二期公辦都市更新進度先前因造價關係有延遲，今年6月將重新召開說明會，預計7月底公展，9月完成招標作業。

蔣萬安則說，斯文二期公辦都市更新於去年10月辦聽證會後，相關程序的確有停滯，已要求都更處訂出期程，預計8月招標，10月決標，後續進入都更審議程序，若能加速就加速，他也會緊盯相關程序。