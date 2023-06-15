近年來物價上漲，許多民眾瘋搶優惠券想省錢，有詐騙集團看上這股趨勢，在網路上販售假的「肯德基優惠券」。日前一名網友發文表示，他用信用卡下訂號稱優惠價49元的「就愛花堡套餐」，沒想到竟因此被竊取信用卡資料，恐有被盜刷的可能。貼文曝光後，也釣出其他苦主分享自身經驗。

原PO在臉書社團《爆料公社》上傳一張網路訂單截圖，他刷信用卡買了肯德基的「就愛花堡套餐」，內含花生熔岩卡啦雞腿堡、小份香酥脆薯、原味蛋撻、小杯可樂，價格為49元，還註明結帳成功後，就會收到電子票券序號，或是訂單完成通知。原PO無奈地說：「又開始詐騙了，會盜取信用卡資料」。

網友分享訂單截圖，無奈地說「又開始詐騙了」。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文曝光後，引來一票網友留言，提醒大家一頁式廣告很有可能是詐騙，「49元連雞排都買不到，怎麼可能買肯爺爺」、「我昨天有看到，本來今天要買的…勤世文來的即時啊」、「我同事也被這個騙，玉山銀行主動打來止付」、「帳號點下去很明顯是假帳號，一堆人上當」、「去肯德基官網看就知道啦，怎麼可能做虧錢的套餐」、「這個我有上當，還好信用卡OPT密碼有發現，刷卡行也主動幫我換新卡」。

事實上，肯德基官方臉書粉專確實有類似優惠，原價217元的「就愛花堡套餐」優惠價是149元，內容物有花生熔岩卡啦雞腿堡、原味蛋撻、小杯可樂。

肯德基上月也發出公告示警，表示近來有不肖人士假借肯德基名義，在不明通路網站販售低價電子票券，強調該公司的電子票券除了在「PK雙饗卡APP」發行外，只認定宜睿智慧（Edenred）及康迅數位（PayEasy）是正規合作發行人，提醒消費者務必提高警覺，以免受騙造成損失。