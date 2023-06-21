一位倒霉的麥當勞顧客，他的大麥克被海鷗偷走而無法享用，他要求全額退款，並呼籲地方政府採取行動，因為這在當地實在太常發生了，每隔一陣子就有類似的事件發生。不過地方官員也只能打打官腔，畢竟在環境的道義上也沒道理跟海鷗做對。

地方官員也沒辦法做出什麼建言，畢竟在環境的道義上也沒道理跟海鷗做對。（示意圖 Shutter Stock）

根據英國《鏡報》（Mirror）21日報導，辛普森（Wayne Simpson）剛剛從他位於南希爾德斯（South Shields）的當地分店購買了他的餐點，就在他準備享受第一口時，一隻海鷗俯衝下來，從他手中奪走了漢堡。這位男子感到十分震驚，他呼籲當地政府採取行動，而類似事件也在桑德蘭（Sunderlan）多處報告。報導稱，先前有其中一起事件，涉及一隻特別大膽的海鷗，它直接走進一家格雷格斯（Greggs）超市，偷走了一包洋芋片。

I love that someone helped this seagull steal a sandwich

Cc: dinnerwithjulie pic.twitter.com/05pDeIBJVC — DAPPER DON DHARSHI • K A M I L • (@SoloFlow786) September 5, 2022

報導稱這已經成為相當大的一個問題，每個人都經常遇到這種情況。這些海鷗近年來變得越來越大膽。辛普森先生對這一事件感到非常憤怒，他聯繫了當地政府，提出了一些潛在解決方案。

他還要求退還大麥克的款項。辛普森先生表示，由於「並非本人的錯」，使他無法享用漢堡，所以他認為應該退還他的錢。

地方官員吉勃遜（Ernest Gibson）表示：「在南希爾德斯，海鷗是非常常見的景象，就像其他沿海城鎮一樣。我們已經採取措施防止鳥類在市中心區域棲息和築巢，我們鼓勵企業採取適當的措施，防止鳥類在有築巢或棲息問題的建築物上。」