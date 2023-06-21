近日有國內媒體報導，國軍向美國採購的MQ-9B，未來所獲情資將由美方優先使用，遭軍方否認。退役中將帥化民20日在《頭條開講》節目強調，MQ-9B在大陸東南沿海高空偵查幾百到一千公里範圍，是事關台灣生死的情報，如果我們國軍能看到即時影像，花錢才沒有吃虧，沒當冤大頭。

帥化民強調，所以我們的情報分享到什麼程度？空軍沒有說清楚！「你若能做到即時，那我就承認你空軍講的對！」如果你的即時成像，能立刻到LINK-16，也連到我方的指管通勤，能立刻看到這個圖像，那就承認你空軍總部講的是對的。如果還要經過老美一手再給你，那這個東西我們就是冤大頭了！如果選擇性的提供，那何必要我花錢？因為你獲利最多！因為美國是要掌握中國大陸的內部情資。

帥化民直言，這個MQ-9B，主要是偵查大陸東南沿海的即時情報，照理講跟我們是最有關切的。因為大陸東南沿海的軍事行動，是事關我們生死的問題。美國遠的他有衛星、有長程雷達，這個MQ-9B只是在大陸東南沿海的高空，幾百公里到一千公里，換句話說，大陸的部隊是不是在集結上船？船隻是不是在集中？部隊是不是在做小規模的訓練？這個叫即時，才能爭取到我們足夠防衛反應的時間。

「我們沒有參與這裡面的工作？」帥化民質疑，我們的情報共同讀像，到達什麼程度？只要問我們空軍的連隊、大隊，及陸軍，能不能看到這個即時圖像？這才算是落實，我們花錢買這個東西沒有吃虧！如果都沒有，靠美國點點滴滴給你什麼東西，那就覺得我們真是當了冤大頭！