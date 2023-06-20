中菲針對南海仁愛礁的主權爭奪近期越演越烈。根據中國軍事專欄《鋒芒FM》19日曝光的消息，菲律賓仁愛礁的「擱淺」軍艦馬德雷山號遲遲等不到補給，菲方趁夜派出6艘快艇企圖突破封鎖，但全遭中共海警船攔截。前立委郭正亮19日在《全球大視野》節目強調，菲國總統小馬可仕還是希望與中方合作，但週邊的人都親美，要找台階下，就超前準備換了較親中的國防部長，萬一發生狀況就讓外交處理，不要造成軍事衝突。

「我覺得就實際經濟利益來講，小馬可仕還是希望跟中國合作啦！」郭正亮表示，這個他心知肚明，你不要寄望美國能給你什麼合作，有的都是軍事，軍事又不是菲律賓要的，可是軍事上你被卡住也是真的。「這個我覺得...因為小馬可仕周邊的人大部分都親美的！」

郭正亮提到，呂宋島本來就是親美，坦白講，菲律賓的菁英除了杜特蒂之外，幾乎都是親美的，因為他是明答那峨島的，那個叫做菲律賓的落後地區。這個就是現實，周邊一堆人都是親美的，可是他也知道，從美國那邊拿不到什麼好處，軍事坦白講，那種意義也沒什麼。

「坦白講，我個人啦，我個人是覺得他有把柄在美國人手上！」郭正亮直言，就是家族的財產，還有個人的訴訟，所以北京應該也有所了解，知道他沒有辦法不接受美國的勒索或要求，他有他的難處，比如說，你家族有多少財產在美國？「目前就是凍結！」

郭正亮強調，像這種情況，他就是兩邊在找台階下，那中國大陸也不想逼他逼得太過。小馬可仕也有做一些動作，比如說他換比較親中的國防部長；原來那個國防部長，如果你去拖船，搞不好就會發生軍事衝突。所以小馬可仕搞不好也是在做超前準備，「就是萬一發生，那我們就讓外交處理，不要造成軍事衝突。」