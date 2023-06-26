評估美國經濟衰退即將到來的美債殖利率曲線倒掛出現惡化，上周五2年期債殖利率4.75％，10年債殖利率3.74％，利差升破1個百分點，創逾40年新高。除了債市衰退指標顯示美國經濟前景不妙，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）也稱週末餐廳竟然空蕩蕩，提醒投資人要做好經濟崩潰的準備。

羅伯特清崎近日在推特分享，週末到自己最喜歡的日本餐廳用餐，他稱讚該餐廳食物很棒、價格也很便宜，但週六晚上這家餐廳竟然空蕩蕩沒客人，令他十分意外。

羅伯特清崎進一步表示，大家不必是經濟學家才能知道問題所在，他並呼籲大家聰明點，不要相信美國總統拜登、財政部長葉倫和聯準會的說法，要為經濟崩潰做好準備。

羅伯特清崎看壞美國經濟前景，他並在文末建議投資人，買進黃金、白銀以及比特幣。

英國《金融時報》則稱，美國聯準會（Fed）暴力升息使利率上揚，加上美國區域性銀行危機緊縮信貸及遠端工作等利空因素影響，美國商業不動產正面臨龐大危機。該媒體示警美國老舊的商辦首當其衝，其他房地產也難以倖免。