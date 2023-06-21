繼「和苑三井花園飯店台北忠孝」、「JR東日本大飯店台北」、「台北燦路都飯店」、「格拉斯麗台北飯店」等日系飯店相繼登台後，西鐵飯店集團旗下的「Solaria索拉利亞西鐵飯店」今年也插旗台北，預計將於8月1日正式開幕迎客。易遊網推出獨家開幕快閃優惠，即日起至6月26日每日限量間數可享有7折好康價，搭配最高現減288元折扣碼，每人含稅最低不用1,400元，開幕快閃優惠限時6天。

在日本有18個分館的「索拉利亞西鐵飯店」，於韓國、泰國開業後，第4間海外飯店選擇落腳台北西門町，位在熱鬧繁華且交通便利的市區商圈，不論是旅遊還是商務目的都相當方便。飯店整體設計以木質基調與大理石建材，營造新穎輕奢又不失溫度的空間氛圍，而客房備有雙人房、雙床房、三人房等多種房型選擇，設計風格延續Solaria品牌的日系精品質感，並融合台北都會現代摩登氣息，打造舒適溫暖的客房空間。飯店早餐以自助餐形式，提供日式、西式、中式料理，甚至還有饅頭、大雞排等台灣特有點心或小吃，用多樣化的豐盛佳餚為旅人開啟滿滿元氣的一天。

此次「索拉利亞西鐵飯店」開幕快閃專案，祭出下殺7折起的好康價外，還能再享平假日同價優惠，假日入住不加價超划算，入住期限為8月1日至12月28日。「標準大床房」每晚含稅3,000元，加200元可升等有配備浴缸的「標準大床房」；含有浴缸的「經典三人房」則是每晚含稅5,100元起，房內配有3張獨立單人床，適合揪好友一起入住；若欲品嚐飯店早餐，早餐加購每人600元，可於訂單備註代訂需求，須視飯店席位狀況為準。除了獨家優惠價外，以易遊網APP訂房，結帳輸入折扣碼「eight188」即可再減188元，搭配玉山易遊卡刷卡付款，輸入「eight288」則可現省288元，以「標準大床房」專案來看，換算下來等於最低每人只要1,356元就能體驗超質感的日系酒店，超甜價格務必不能錯過。