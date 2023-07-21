擁有近270年歷史的江詩丹頓（Vacheron Constantin）即起在台舉辦「簡約之萃經典時計錶展」，展出數十件博物館珍藏的骨董表，從200年前的骨董懷表，到近代展現製表工藝技術的Historiques 1955系列超薄表，腕表不僅是計時工具，也是一種美學品味，見證近300年來腕表美學的進化史。

江詩丹頓1824年具備跳時顯示、分鐘、秒鐘、機刻銀質面盤的玫瑰金懷表。（Vacheron Constantin提供／陶福媛台北傳真）

江詩丹頓1929年具備全曆功能與小秒鐘的黃白雙色金懷表 。（Vacheron Constantin提供／陶福媛台北傳真）

江詩丹頓1929年具備跳時顯示與神秘分鐘懷表，表盤上看不到指針。（Vacheron Constantin提供／陶福媛台北傳真）

擁有悠久歷史的江詩丹頓，近幾年致力從拍賣會與二手市場蒐購自家的骨董表，迄今官方已收藏了約1600件腕表作品，即起在台登場的「簡約之萃經典時計錶展」，精選其中最具象徵意義的代表作，看似極簡美感的外觀，其實蘊含極其繁雜的高複雜功能，展現工藝大師不凡的美學品味與製表技術。

江詩丹頓1959年以飛碟幽浮為靈感的玫瑰金超薄Disco-Volante懷表（Vacheron Constantin提供／陶福媛台北傳真）

江詩丹頓1985年黃白雙色金袖扣表。（Vacheron Constantin提供／陶福媛台北傳真）

來台展品中最具歷史的是一款1824年具跳時顯示、分鐘、秒鐘等功能的玫瑰金懷表，雖然功能很多，但表盤設計刻意減少指針的數量，改以跳時顯示，可說是簡約美的代表作。另一款1929年具備全曆功能與小秒鐘的黃白雙色金懷表，將星期、日期和月份排列成一線的全曆顯示，極簡的表盤設計反映20年代時興的裝飾藝術之美。另一款1929年跳時顯示與神秘分鐘懷表，則完全看不到指針，更是將簡約之美發揮到極至。

江詩丹頓1978年兩地時間顯示「法國之光」不對稱表。（Vacheron Constantin提供／陶福媛台北傳真）

江詩丹頓1968年超薄黃金方形表，搭配超薄機芯1120。（Vacheron Constantin提供／陶福媛台北傳真）

除了懷表，江詩丹頓在50、60年代的作品，也呼應當時趣味創意的現代藝術風格，例1954年的「驚喜」懷表，外觀看起來就像是打火機，另一件1959年的玫瑰金超薄「Disco-Volante」懷表，採用「刀鋒」的斜面中殼，打造如幽浮飛碟般的外觀，靈感源自當時人類對太空時代的夢想，充滿現代摩登感。

在50年代腕表超薄競賽中引領風潮的江詩丹頓，在1955年歡慶200周年時推出超薄手上鍊機芯1003，厚度僅有1.64mm，1967年更推出厚度僅2.45mm的自動上鍊機芯1120。一款1968年弧形表殼與垂直霧面拉絲銀色面盤的黃金方表，即是搭配超薄機芯1120，極薄的表殼如今看來還是令人驚豔。

1972年獲得「法國之光」獎項的兩地時間顯示不對稱金表，是一款梯形表殼的女用珠寶表，在當年掀起風潮。另一款1983年的鍍金面盤黃金「Harmony」矩形腕表，則是石英風暴下採用1010石英機芯的表款，特色是精準、小巧且輕薄，外型也更加美觀且充滿設計感。江詩丹頓「簡約之萃經典時計錶展」即起至29日於台北信義遠百A13 概念店展出，隨後自8月1日至21日移往台中大遠百專賣店。