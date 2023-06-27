上個月在坎城影展大放異彩的蕭邦（Chopard）珠寶，將於6月29日至7月1日於台北萬豪酒店舉辦「蕭邦愛電影」（Chopard Loves Cinema）珠寶展，發表106件珠寶與鐘表作品，邀請曾愷玹擔任開展嘉賓，曾愷玹佩戴蕭邦與「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）聯名設計的蝴蝶鑽石項鍊，是全球獨一無二之作，蝴蝶有著蛻變成長的意涵，別具象徵意義。

曾愷玹擔任蕭邦珠寶展的開展嘉賓，佩戴蕭邦與瑪麗亞凱莉合作設計的蝴蝶鑽石項鍊，貴氣逼人。（鄧博仁攝）

除了瑪麗亞凱莉設計的蝴蝶項鍊，曾愷玹也佩戴全場最貴的帕拉伊巴碧璽項鍊，主石是1顆34.63克拉三角形切割帕拉伊巴碧璽，並鑲嵌數千顆鑽石和帕拉帕拉伊巴碧璽，奢華絕美，總價逾1.15億台幣，不僅是全場最貴，也是曾愷玹最喜愛的珠寶作品。

蕭邦珠寶展最貴的帕拉伊巴碧璽項鍊，主石是1顆34.63克拉三角形切割帕拉伊巴碧璽，1億1532萬元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）

曾愷玹笑說，她是個務實的金牛座，珠寶腕表具保值價值，非常值得入手，今年歡慶結婚十周年，不敢奢望老公會送珠寶，但她考慮會為自己添購一只腕表，因為腕表可以天天佩戴，有著時時刻刻相伴、愛意分秒相隨的意義，非常值得擁有。

蕭邦珠寶與電影藝術有著深厚的淵源，是坎城影展的官方合作廠商，更是熠熠明星走紅毯的最愛，所有珠寶作品皆採用符合倫理道德標準的貴金屬與寶石打造，是內外皆美的珠寶作品，尤其聯合總裁兼藝術總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）熱愛大自然，從自然萬物擷取靈感創作珠寶，透過色彩繽紛的寶石如實詮釋自然萬物栩栩如生的姿態與靈動鮮活的神韻，將珠寶創作臻升至藝術層次，深受珠寶收藏家的喜愛。

蕭邦動物世界系列鸚鵡鈦金戒指，261萬7000元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）

蕭邦動物世界系列小獅子黃鑽祖母綠戒指，460萬元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）

今年有多款動物世界系列戒指來台，例如一款鸚鵡鈦金戒指，主石是一顆21.86克拉綠松石，以琺瑯勾勒鸚鵡繽紛絢麗的羽翼；另一只全鑽鑲嵌的靈蛇戒指，詮釋靈蛇穿梭花間的美姿；獅子戒指則以黃K金鑲嵌黃鑽與鑽石，重現幼獅俏皮可愛萌樣，都是代表作品。

蕭邦「愛與和平」彩寶項鍊，1100萬元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）

蕭邦愛心彩虹項鍊，852萬元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）

卡羅琳舍費爾也透過珠寶作品表達對世界的關懷，一款「愛與和平」（Peace and Love）彩寶項鍊，以各色彩寶鑲嵌而成的花朵、音符、愛心組成和平符號，藉此表達她反戰的理念，另外她也推出多款彩虹愛心項鍊、彩虹珠寶表等，詮釋有愛無懼的理想。

蕭邦與瑪莉亞凱莉合作聯名「蝴蝶」系列鑽石項鍊，5377萬元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）

去年，蕭邦邀請瑪莉亞凱莉合作推出聯名「蝴蝶」系列珠寶，靈感源自1997年的專輯《Butterfly》，是她成功從R&B歌手轉型為全方位歌手的代表作，再創事業巔峰，因而有了「花蝴蝶」的美譽，蝴蝶破蛹蛻變，就像是她不斷突破框架、在音樂領域不斷成長的過程，因此她以蝴蝶為意象為蕭邦打造一系列的蝴蝶珠寶作品，別具象徵意義，如今這件蝴蝶項鍊首度登台，讓台灣VIP得以近距離鑑賞。

蕭邦粉紅藍寶石與鑽石項鍊，4994萬元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）

蕭邦動物世界系列「海龜」珠寶表，1142萬6000元。（Chopard提供／陶福媛台北傳真）