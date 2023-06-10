林柏宏近來喜事連連，才剛以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍台北電影節影帝，隨及又傳出榮登浪琴表（Longines）品牌好友的好消息，近日他為浪琴表拍攝的形象照出爐，以白襯衫與西裝褲的清新紳士造型入鏡，正式躋身一線精品之列。

林柏宏加入浪琴表品牌好友行列，與彭于晏、鄭雨盛「同門」。（Longines提供）

浪琴表的優雅形象大使向來是一線國際巨星，包括彭于晏、林志玲、秀智、鄭雨盛等，如今林柏宏榮登品牌之友，無疑是對林柏宏在演藝事業與個人形象的肯定，他在形象照中佩戴PILOT MAJETEK復刻飛行腕表，詮釋充滿自信的優雅態度。

林柏宏是台灣少數影視歌三棲的全方位藝人，且作品豐富，演出的電影逾20部、電視劇逾15部，去年更以《阮三個3》榮獲金鐘獎益智實境最佳主持人獎，並與浪琴表有多次合作，出席記者會時曾佩戴Master巨擘系列月相腕錶、SPIRIT ZULU TIME先行者系列世界時區腕表。

林柏宏這回在形象照佩戴的PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕表，源自193年浪琴表的初代MAJETEK腕表，具備旋轉表圈、枕形表殼搭配黑色面盤、大尺寸阿拉伯數字時標等特色。