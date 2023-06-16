前立委陳柏惟遭女志工指控性騷擾，陳昨晚火速道歉，「連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」，表態不選下屆立委。對此，接任陳選區的民進黨立委林靜儀16日表示，政治工作者需要大量與人交流，必須拿捏清楚相處界線。

女志工昨在臉書撰文指控陳柏惟性騷擾，例如陳柏惟問她要不要當代理孕母、敢不敢去汽車旅館及否要去學按摩等，盼陳柏惟未來別再用輕蔑語氣向女性說話，而陳柏惟也立即回應，稱他傷害支持者的期待與信任，自己非常抱歉，希望能獲得諒解。

對此，林靜儀上午受訪表示，這波「＃Metoo」運動有許多事件發生在政治工作場域，而政治工作需要是大量與人交流的，最根本是拿捏清楚現在是和工作對象還是親密對象相處。

林靜儀認為，親密對象不會太多，因此跟親密對象講的話別拿來工作講，而工作對象能談論的事情很多，但對於身體界線、親密身分用語，不該發生於和工作對象相處之間。

林靜儀強調， 政治工作需要大量與人接觸，不管同性或異性，距離必須拉開，尤其是擁有光環、地位的政治工作者，有越多人聚在身邊，跟人相處的應有的距離和分寸拿捏就該更謹慎，無論哪個位階或年齡的政治工作者都該注意；她也說，若有相關事件受害個案，都鼓勵大家勇敢說出來。