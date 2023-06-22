統一獅吞下2敗，連2戰都是在牛棚失守，總教練林岳平坦言這是吞敗最大主因，「我們8個牛棚投手中好壞落差比較明顯，若是先發投手無法拉長局數，更容易暴露出弱點。」不過現階段二軍並無可用人選可替換，他希望現有一軍牛棚投手能盡快調整好。

獅隊在18日延長賽靠著林益全再見安打氣走味全龍，將上半季封王魔術數字減至M5，但接下來2場比賽都敗在牛棚，20日延長賽李其峰被成晉敲2分炮，昨天與中信兄弟交手時，胡智爲投完5局退場時球隊仍是領先，但6局下王鏡銘、傅于剛分別挨福來喜、王威晨全壘打成為勝負分水嶺。

獅隊今天將傅于剛降二軍，拉上江承峰補強牛棚戰力，談到近2戰牛棚問題，「餅總」先嘆了口氣，「我們8個牛棚好壞落差比較明顯，中間有幾個勢必要過的局數裡都比較容易失手。」

林岳平坦言，各隊只要先發沒能吃到一定局數，對牛棚都會是考驗，「像昨天最大危機就是面對8、9棒連續保送，這是比較不應該的，被打全壘打都是比賽過程，但不該連續保送，這是形成大局的因素。」