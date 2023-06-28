一段戀情中，不少女友都希望能被對方細心呵護著，《小鐵星座》運勢專欄分享最會寵女友的前3名星座男，依序是雙魚男、金牛男、獅子男，其中第1名的雙魚男即使再累，也會盡力做到對方每個要求，並且會把對方照顧的無微不至。

▍第3名：獅子男

獅子男有點大男子主義，但他們的個性並不讓人討厭，反而讓女生有種被保護的感覺，所以只要對方要求不過分，基本上都會答應，他們認為作為男人就應該辦到，絕不能在對方面前丟臉。

▍第2名：金牛男

金牛男平時不懂幽默，為人固執又古板，但他們卻非常有擔當，會盡最大努力給對方好的生活，雖然不會說浪漫情話，而是用實際行動來代替，甚至願意花時間陪伴對方，也捨得花錢在另一半身上，對他們來說，賺錢就是給對方花的。

▍第1名：雙魚男

雙魚男天生具有浪漫情節，希望能成為對方心中完美的白馬王子，所以會盡力做到對方每一個要求，只要對方能開心並給予肯定，就算再苦、再累雙魚男都覺得值得。他們個性溫柔體貼，能把對方照顧得無微不至，讓對方感覺無比貼心。