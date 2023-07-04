投資娃娃機欠百萬 高雄男遭擄走囚5天 警攻堅救肉票

男欠錢遭蔡姓男子等3人拘禁、挾持。今日凌晨警方循線逮捕3人，全案依妨害自由罪等罪嫌送辦。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄一名陳姓男子去年向同業借貸新台幣100萬元投資娃娃機，期間因經營不善而無法還款，後遭債主蔡男等人從網咖押走拘禁5天，要脅家屬拿錢贖人還債。家屬報案後，警方趁陳母交款贖人時，破門攻堅，逮捕蔡男等3嫌，並救出陳男，蔡嫌等人事後遭帶回偵訊，依涉嫌妨害自由等罪移送高雄地檢署偵辦。

高雄新興分局於3日晚間22時許接獲報案，稱32歲的陳姓男子因向同業借貸新台幣100萬元而產生債務糾紛，陳男因無法還款，後疑似遭人限制行動自由，並聯繫家屬要求還款。

警方調查，陳男6月28日於高雄市新興區林森一路某網咖上網，遭蔡男夥同江男，與吳男三人拘禁在85大樓內長達5天。因陳男連日沒回家，去向不明，家人始終無法聯繫上，直至6月30日才接到他的電話，才知道陳男遭不明人士押走。

新興分局呼籲，民眾若遇糾紛事件，應尋求正常法律途徑解決，切勿以不理性行為造成傷害。對於暴力零容忍，警察依法執行公權力維護社會治安，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以淨化治安，安定社會人心。