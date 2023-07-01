新北市中和分局為確保青少年暑假期間從事各項活動安全，特別針對轄區青少年易聚集之娛樂場所、易發生鬥毆事件之場所及毒品施用治安熱點等擴大臨檢。（圖／警方提供）

新北市中和分局為確保青少年暑假期間從事各項活動安全，特別針對轄區青少年易聚集之娛樂場所、易發生鬥毆事件之場所及毒品施用治安熱點等擴大臨檢。（圖／警方提供）

新北市中和分局為確保青少年暑假期間從事各項活動安全，並促進身心健全發展、減少各種犯罪及被害，特別針對轄區青少年易聚集之娛樂場所、易發生鬥毆事件之場所及毒品施用治安熱點等擴大臨檢，警方主動盤查、臨檢、路檢等積極作為，干擾犯罪滋生使轄區治安維持平穩，讓暑假期間青少年免於毒品、鬥毆、競速、飆車等危害。

中和警方執行擴大臨檢，共查獲通緝犯3件3人、詐欺車手2人2件等。警方呼籲，現在正值暑假期間，提醒家長應多注意家中青少年交友情形並鼓勵從事正當休閒活動，勿流連網咖、夜店、電子遊戲場所或其他易滋事處所；另青少年毒品問題一直是社會關注的焦點，新北市在防制工作上除了針對毒品上游的查緝，青少年接觸毒品的管道來源不外乎同儕間，此外家庭監督功能的失調也讓青少年的行為容易發生偏差，青少年朋友要擺脫毒品束縛，除了要靠自己的決心，重要的是要有信任的親友在身邊支持陪伴。

若有問題應立即與家長、老師及相關單位諮詢、求證，或向警察機關請求協助。