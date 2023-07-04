在高雄市三民區金獅湖市場販魚的邱姓男子持魚刀追殺夏姓女友致死，高雄地檢署偵結，依家暴殺人罪起訴邱男。（本報資料照）

在高雄市三民區金獅湖市場販魚的邱姓男子，疑似與夏姓女友有債務及感情糾紛。今年3月，邱男不滿夏女因家暴聲請保護令，竟惱羞成怒，約夏女當街談判不成，竟持魚刀沿路追殺夏女，員警獲報趕抵現場時，夏女已倒臥血泊死亡。高雄地檢署偵結，依家暴殺人罪起訴邱男。

55歲的邱男在金獅湖市場擺攤賣魚5年多，去年底因緣結識51歲從事業務工作的夏女，2人皆未婚。剛交往時2人濃情密意，邱男甚至資助夏女生活費，還曾同居過一段時間。但邱男疑似脾氣不佳，與夏女同住後漸漸產生爭吵，甚至懷疑夏女有外遇，曾當街爆氣、對夏女拳打腳踢，打到夏女全身都是傷。

夏女不想隱忍，主動通報家暴後搬離同居處，打算開始疏遠邱男。但邱男死纏爛打，不但跑去夏女住處樓下站崗，堵不到人就狂打電話、發簡訊找人，甚至跑到夏女母親住處，故意找夏母聊天。

夏女不堪其擾，直接到派出所做筆錄、聲請民事暫時保護令。今年1月，派出所通知邱男到場領取保護令，邱男想起自己曾供應夏女生活所需，付出感情後卻換得如此下場，惱羞成怒的他決定「做個了結」。

3月初，邱男約夏女直接到攤販前談判，雙方見面講沒起具就吵起來，邱男冷不防拿起30多公分長的魚刀、揮向夏女的脖子。夏女幸運逃過第一刀後轉身逃跑。

夏女一路奔逃300公尺，突然一個踉蹌、跌倒在地，邱男直接撲上前、抓住夏女左手後，直接持刀刺向夏女腹部。夏女根本無力阻擋，頭、胸、背、手腳共被砍殺11刀。員警當時趕抵現場，見邱男已殺紅眼，用警棍敲掉魚刀後將人制伏。

夏女經送醫搶救，因心肺遭魚刀刺穿，大量血胸不治。高雄地檢署偵結後，依家暴、殺人等罪嫌起訴邱男。