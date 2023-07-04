在高雄市三民區金獅湖市場販魚的邱姓男子，疑似與夏姓女友有債務及感情糾紛。今年3月，邱男不滿夏女因家暴聲請保護令，竟惱羞成怒，約夏女當街談判不成，竟持魚刀沿路追殺夏女，員警獲報趕抵現場時，夏女已倒臥血泊死亡。高雄地檢署偵結，依家暴殺人罪起訴邱男。
55歲的邱男在金獅湖市場擺攤賣魚5年多，去年底因緣結識51歲從事業務工作的夏女，2人皆未婚。剛交往時2人濃情密意，邱男甚至資助夏女生活費，還曾同居過一段時間。但邱男疑似脾氣不佳，與夏女同住後漸漸產生爭吵，甚至懷疑夏女有外遇，曾當街爆氣、對夏女拳打腳踢，打到夏女全身都是傷。
夏女不想隱忍，主動通報家暴後搬離同居處，打算開始疏遠邱男。但邱男死纏爛打，不但跑去夏女住處樓下站崗，堵不到人就狂打電話、發簡訊找人，甚至跑到夏女母親住處，故意找夏母聊天。
夏女不堪其擾，直接到派出所做筆錄、聲請民事暫時保護令。今年1月，派出所通知邱男到場領取保護令，邱男想起自己曾供應夏女生活所需，付出感情後卻換得如此下場，惱羞成怒的他決定「做個了結」。
3月初，邱男約夏女直接到攤販前談判，雙方見面講沒起具就吵起來，邱男冷不防拿起30多公分長的魚刀、揮向夏女的脖子。夏女幸運逃過第一刀後轉身逃跑。
夏女一路奔逃300公尺，突然一個踉蹌、跌倒在地，邱男直接撲上前、抓住夏女左手後，直接持刀刺向夏女腹部。夏女根本無力阻擋，頭、胸、背、手腳共被砍殺11刀。員警當時趕抵現場，見邱男已殺紅眼，用警棍敲掉魚刀後將人制伏。
夏女經送醫搶救，因心肺遭魚刀刺穿，大量血胸不治。高雄地檢署偵結後，依家暴、殺人等罪嫌起訴邱男。
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