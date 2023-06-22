37歲男星炎亞綸（本名：吳庚霖）近日被「抖音男神」耀樂爆料過去16歲時曾被炎亞綸強制發生關係，還被要求拍性愛影片，未料不慎外流，炎亞綸還威脅「若敢爆料找黑道弄他」。對此，21日耀樂主動召開記者會，還原事件全貌，針對找黑道一事，耀樂也回應了。

耀樂20日寫下長篇文章，2018年發生跟前男友拍的性愛影片外流事件，點名當年交往的對象就是藝人炎亞綸，且性愛影片是對方擅自偷拍，影片被外流時，炎亞綸還威脅，如果出來爆料的話，就會找黑道解決他，「我真的不知道該怎麼處理……以上全部都有對話紀錄跟證據」。

關於炎亞綸威脅找黑道一事，耀樂在記者會上回應，「就是大部分是我聽…因為我今天早上才看到新聞，我不知道是爆料的，就是一樣類似的事情發生，就是跟別人去說，如果我當時有出面站出來指控的話，他就要請黑道處理我，我不知道這件事情是真是假，在台灣怎麼會發生這樣的事情？」

事實上，耀樂表示如今選擇站出來，是擔心有更多人受害，因此若自己不先勇敢站出來，怎麼幫助其他受害者，對於炎亞綸遭到爆料後才道歉，他認為這種道歉相當沒有誠意，因此無法接受。耀樂也向所有人喊話：「這些都不是我們自己的問題」，也坦承這是許多人一輩子的傷， 對於很多人而言，可能永遠都無法重新站起來，而他是有親友支撐才能回歸校園，但也強調這個傷痛永遠都在。

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