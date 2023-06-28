國家通訊傳播委員會（NCC）今天上午開會審查鏡電視案，立委陳椒華28日於會議開始前，獨自一人抵達NCC大門喊話，她指出，主委陳耀祥護航放水鏡電視的心意已決，強渡關山勢在必行，雖然螳臂擋車，她仍盼別為黨意敗壞NCC獨立性，應撤掉護航鏡電視闖關的議案，迷途知返還來得及。

依據NCC公告的議程，今將由主委陳耀祥擔任主席，除首案是進行鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更及核發執照續行討論案外，還有壹電視新聞台換照案等。

國家通訊傳播委員會（NCC）28日審查鏡電視相關申請案，員警一早就在交通部大門前架設欄杆以防陳抗民眾闖入。（范揚光攝）

陳椒華指出，今天是她兩個多月來二度在NCC門口召開記者會，昨天下午，她接到NCC內部檢舉，控陳耀祥趁立法院休會，以及有位過去在一再堅持鏡電視所引發的各個爭議案應該徹底調查，不能放水護航的NCC委員確診請假下，搶著天時、地利、人和之便，火速排定今日上午的委員會議。

陳痛批，陳耀祥這種強渡關山的行為，擺明無視鏡電視已違反「附保留廢止權許可」附款的作為、背棄對立法院「調查有結果才會繼續審查」的承諾。 此次排審，扣除因洩密案迴避的副主委翁伯宗外，還有2名委員確診請假，整場會議僅剩5位委員就打算闖關，其中還包括陳耀祥本人。

陳表示，儘管原本請假的NCC委員，昨晚被陳耀祥為了杜眾人悠悠之口，要求線上參與委員會議，但她質疑，陳耀祥護航放水鏡電視的心意已決，在迎合執政黨黨政高層的前提下，強渡關山勢在必行，確診委員線上參與就只是過水，動搖不了陳耀祥。

她感嘆，自己的喊話有如螳臂擋車，可能阻擋不了執政黨及陳耀祥對外界展現權力傲慢的態度，放水護航、強渡關山鏡電視的審查案。但她作為人民賦予代議權力的立委，必須對得起自己的良心及人民的託付，所以今天才站在NCC前，要將陳耀祥這種荒謬至極的行為告訴大眾。

她要敬告陳耀祥，別為黨意強渡關山而敗壞NCC獨立性，請拒絕政黨黑手伸入NCC，撤掉護航鏡電視闖關的議案，迷途知返還來得及，也呼籲其他NCC委員秉持基本道德良心，還有NCC的專業性、獨立性，拒絕陳耀祥這種為了迎合執政黨黨政高層，護航放水鏡電視的政治審案作為。