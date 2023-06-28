趁立院休會？NCC突襲排審鏡電視案 藍委衝現場抗議轟：陳耀祥下台

國家通訊傳播委員會（NCC）今上午開會審查鏡電視案，國民黨立委費鴻泰率領賴士葆、鄭正鈐、王鴻薇、洪孟楷、林德福、羅智強、張斯綱、李彥秀等8名立委、立委參選人前往NCC抗議。羅智強批，陳耀祥主掌的NCC已經是台灣的民主之恥，更是新聞自由的屠夫跟殺手，「反貪腐監察院」原本今天要告農委會主委陳吉仲，再加告NCC主委陳耀祥一條，要求監察院彈劾。

國民黨立委費鴻泰批，鏡電視案都還沒講清楚，NCC主委陳耀祥主委就想要強渡關山，就不怕被國人咒罵嗎？NCC是獨立機關，背負非常多期許，沒想到陳耀祥以及NCC有些委員明目張膽地圖利，難讓人容忍。

國民黨立委賴士葆說，今天來NCC最大的訴求就是要求NCC停止審議，陳耀祥是帶罪之身，被列為被告，還怎麼好意思當主席，要讓這個案子通過。而這也是黑箱，違法亂紀的做法，立法院明明已有決議，鏡電視案在還沒調查清楚前不得審議，結果今天卻硬要審，名不正言不順。

國家通訊傳播委員會（NCC）28日審查鏡電視相關申請案，國民黨立委鄭正鈐（右起）、賴士葆及費鴻泰等人試圖前往會議室抗議卻不得其門而入，隨後一行人怒氣沖沖地離開。（范揚光攝）

賴士葆表示，NCC當初怎麼關中天新聞台的，其中有一個原因是公司治理，但鏡電視的公司治理有金流等諸多問題都沒有釐清，今天就要審議，而且這個審議只是過水而已，目的是要讓該案通過，讓鏡電視能夠上架。

國民黨立委王鴻薇說，NCC本來就應該透明公開地審查電視的執照發放，但陳耀祥已經被列為被告，應該要迴避，他沒有任何資格召開鏡電視審查的各項會議，也不能夠執行。

國民黨立委洪孟楷批，到底NCC在急什麼？每次都利用立法院休會強渡關山，呼籲涉及爭議的社會重大事件，應該NCC委員都要能充分表達重要的意見，並且陳耀祥已經被列為重要關係人，絕對不應該主持這樣的會議，這是國民黨很嚴正的立場，也是社會共識，就是要求不能有黑箱作業、黑箱的審查，不能有黑箱的放水。

羅智強說，陳耀祥主掌的NCC已經是台灣的民主之恥，更是新聞自由的屠夫跟殺手，多次想保鏡電視過關，又要選擇在立院休會的時候闖關，而根據民眾黨立委提到，有NCC委員願意堅守專業，反對護航，NCC卻趁人家生病，盡快審查。

羅智強表示，陳耀祥是吃了秤砣鐵了心，不在乎社會觀感，也不在乎大家的監督，甚至藐視國會的監督，反貪腐監察院今天本來要告農委會陳吉仲，再加告一條，送陳耀祥一告！一樣到監察院要求彈劾，請睡覺的監察院長陳菊，來審一審陳耀祥這個貪贓枉法的不肖官員。

國民黨立委參選人張斯綱說，NCC過去幾年成為民進黨的打手，專門箝制新聞自由，對於跟民進黨不同的聲音就關台，這個時候陳耀祥到底在急什麼？因此他主張，裁撤NCC、陳耀祥下台。

國民黨立委參選人李彥秀表示，鏡電視的上架背後到底有多少民進黨的利益在裡頭，讓陳耀祥不僅不辭官、不迴避，今天還要強渡關山，讓NCC這個最沒有公信力的機關，審查有爭議的鏡電視。

李彥秀說，鏡電視有那麼多的爭議，陳耀祥不僅是貪瀆被告，還要做民進黨的政治獵犬，今天如果強渡關山的話，便代表新聞媒體的監督自由已死，台灣的民主自由已亡。