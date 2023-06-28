趁立院休會？NCC突襲排審鏡電視案 藍委衝現場抗議轟：陳耀祥下台

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查鏡電視新聞台申請負責人、公司章程變更暨換發執照案，兩案均以4比0過關。國民黨立委洪孟楷批，NCC不演了，身為主委的陳耀祥在NCC的黑暗史上記下一筆，讓國人再一次不相信NCC的機關獨立性。

洪孟楷質疑，NCC不演了？連列為被告調查的陳耀祥，都能投同意票，NCC沒有最黑暗，只有更黑暗。但這個結果其實一點也不意外，今日既然NCC重新排定審查鏡電視新聞台案，看來已經吃了秤砣鐵了心，一定讓其過關。

洪孟楷表示，遺憾的是，今早前往NCC表達訴求，卻發現把電梯、樓梯、逃生梯都給封閉，用關在內部的方式做審查。而在場投票4：0通過，列為被告調查的陳耀祥主委明明是主持人，卻也違反主持人不參與表決常例的方式投下同意票，證明只有想不到、沒有做不到，NCC沒有最黑暗、只有更黑暗。

洪孟楷批，今日國民黨委員前往交通部、NCC聯合辦公大樓，欲上樓請教時，卻只見NCC主秘在一樓直言「主委交代封鎖電梯，不讓進入。」走逃生梯時卻遭另外一名女性公務人員阻擋，不願讓委員上樓，就問有什麼事情見不得光？在野時的民進黨不是最愛說反黑箱，如今封鎖外界的做法，不敢接受國會議員的監督，到底在搞什麼？

洪孟楷說，再者，沒有程序正義、就沒有實質正義，他的要求非常明確，相信也是多數國人的共識，就是「要求NCC審理任何案件，都應該要在全體委員在場且充分溝通後決定」，且列為被告的關係人陳耀祥，應當請辭下台，今天有兩位NCC委員無法出席表達意見的情況下，就坐實了趁機偷渡、強渡關山的事實。

洪孟楷強調，陳耀祥在NCC的黑暗史上記下一筆，以為是為綠營立下功績？實際上只是讓國人再一次不相信NCC的機關獨立性。沒有最黑暗、只有更黑暗，陳耀祥必須下台，而已經失去國人信任的NCC，只有打掉重練、必須真正改革。