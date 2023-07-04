【中天新聞】救命!手錶爆炸噴火球 專家:電池膨脹高溫勿用 20230704

新北市土城區一名10歲男童配戴了兒童智慧手表，上月底突然自燃爆炸，導致男童右手臂2度灼傷，消息曝光後，讓許多家長恐慌。3C達人洪聖壹建議，選購智慧手表時可優先參考知名品牌、有經過認證的產品，並確保能找得到店家維修保固。另外，智慧表的使用習慣也影響其壽命，穿戴時盡量避免接觸到「有鹽分的水」，如碰上海水或汗水，都應盡早擦拭乾淨。

根據《自由時報》報導，3C達人洪聖壹指出，電子產品燃燒、爆炸的原因都是電池所致，若智慧手表長時間使用或是長時間沒有使用，電池都可能有耐久性的問題，不過，使用習慣也對智慧手表有舉足輕重的影響。

洪聖壹舉例，雖然智慧手表標榜防水，但通常只能防「淡水」，而非帶有鹽份的海水或汗水，如果帶有鹽分的水進倒手表裡，又碰上高溫環境，可能就會導致短路，甚至進一步引發爆炸。因此，洪聖壹建議，使用智慧手表避免長時間曝曬太陽，若碰到水或汗液，先擦乾再配戴會比較安全。

另外，絕大多數的兒童智慧表都是塑料材質，無論是長時間沒使用，或是已使用多年，都要留意表殼是否出現龜裂、風化的狀況。而長時間沒有充、放電，也容易讓電池出現膨脹的狀況，這時就要避免繼續使用。

最後洪聖壹提到，網購智慧手表品質參差不齊，建議選擇較知名的品牌，或是有國家主管機關認證的產品，且最好要能找得到店家維修。若是因為價格考量，選購較低知名度品牌，取貨時要注意外包裝是否有被拆封的痕跡，是否有保固說明書，以及是否有通過台灣官方檢驗、認證。