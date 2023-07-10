台北市衛生局7月起與台北市藥師公會合作，結合638間社區藥局及藥師主動關心前來領藥及購藥民眾，如藥師評估對方有憂鬱前兆，將轉介至社區心理衛生中心或自殺防治中心。衛生局預計7月底前在12行政區各安排1位心理衛生種子導師，協助、解答社區藥師困難或疑惑。

台北市衛生局2010年起與藥師公會合辦「自殺防治守門人」訓練，主要教導藥師如何辨別民眾異常情緒及關心技巧，今年串連638間社區藥局、1260位社區藥師，向民眾宣導「1925安心專線」，也適時關懷、慰問前來領藥或購藥民眾，如發現有憂鬱前兆，將提供對方關懷小卡，並建議尋求社區心理衛生中心或自殺防治中心協助。

台北市衛生局心理衛生科長陳小燕說，社區中有許多久病不癒長者或青少年早有憂鬱前兆，像是自我傷害、蓄意囤留慢箋藥物或成藥等，加上不少社區醫師平時與民眾交談、閒聊，也反映經常遇見上述情況民眾，衛生局才希望將此關懷方式規模化。

陳小燕表示，目前正開設相關教育課程，加強指導社區藥師關懷技巧、如何轉介心理衛生資源、填寫憂鬱症篩檢評量表評估等。此外，7月底前12行政區將各有1名心理衛生種子導師，社區藥師如有任何疑惑或困難，都能向種子導師尋求協助。

台北市藥師公會理事長張文靜表示，新冠肺炎疫情及長照需求增長，社區藥師逐漸成為公共衛生的重要角色，期盼未來與衛生局合作，能讓社區藥師發揮更多作用，也使民眾有更機會受專業心理衛生人員心理支持與協助。