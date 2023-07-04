港協暨奧委會表示，已點算轄下83個體育總會當中，有58個總會按要求完成正名程序，在註冊名稱冠以「中國香港」，佔接近7成，餘下的體育總會亦正進行相關程序，預期今年內可以全部完成。

港協暨奧委會表示，去年底檢討相關正名進展時，發現轄下部分體育總會註冊名稱仍未冠以「中國香港」，因此致函提醒各體育總會，須以「中國香港」名義參與國際體育活動，並要求體育總會本月1日前完成註冊正名程序。港協暨奧委會了解到個別體育總會仍需時完成程序，因此按個別情況酌情處理。