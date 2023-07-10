香港《2023年區議會（修訂）條例》今日刊憲（公告生效），香港政制及內地事務局長曾國衞接受港媒訪問時指，基本上政制改革已大致完成，重塑區議會是政制改革「最後一塊拼圖」。他指未來仍有進一步工作，正與選管會商議敲定年底的區議會換屆選舉日期，會盡快公布細節，並做好選舉實務安排。

香港《星島日報》10日報導，香港立法會上周通過改革區議會方案，曾國衞指，完善選舉制度及落實「愛國者治港」後，經過選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉、立法會補選4場選舉，基本上政制改革已大致完成，現在完成地區治理體系「最後一塊拼圖」。

曾國衞說，未來仍有很多進一步工作，包括即將成立的「地區治理領導委員會」和「地區治理專組」，屆時會開展地區治理的統籌、協調、策略制定等工作。當局也緊鑼密鼓地籌備區議會選舉，正與選管會商議，期望盡快敲定年底的區議會換屆選舉日子，稍後會盡快公布細節。

曾國衞表示，觀察到現時香港的社會氛圍，市民比以往更理性、包容，雖然現時沒有過激行為，但不等於「社會上沒有其他想法」，仍需小心防範。他指在國際博弈下，美方、西方嘗試壓制中國的發展，香港作為自由、開放的地方，外國的敵對勢力希望透過香港影響大陸、「扯國家後腿」。

香港特區政府去年底成立「融入國家發展大局督導組」，曾國衞指，目前已完善督導組的行政管理架構，將採取「調研、統籌協調、監督落實」的三重推進模式，更有效推進政策的醞釀、研究及落實等。因香港要與粵港澳大灣區融合、大陸「十四五」規劃等戰略對接，香港必須要有很多政策突破及創新。

督導組由3名司長擔任副組長，曾國衞指，三司分別會帶領不同的重大國家戰略對接，其中政務司司長負責帶領大灣區、香港與內地省市的區域合作；財政司司長帶領大陸「十四五」規劃下的政策措施落實；律政司司長帶領「一帶一路」倡議下的政策措施推進。

而各個政策局中，目前只剩政制局局長的政治助理仍懸空，曾國衞說一直有物色人選，但事實上工作非常忙碌，特別最近日以繼夜進行區議會改革工作，包括在社會及立法會解說，還有大陸的事務須兼顧。他說雖然較少空檔，但仍希望親自物色政助，期望該人是有心、有能力服務社會。