台灣MeToo連環燒，政治、演藝界遍地烽火，前立委陳柏惟也遭女志工指控用言語、肢體性騷擾，陳柏惟本人道歉，火速退選2024。就有網友挖出陳柏惟去年7月才低調結婚，10月就性騷擾女志工，直呼太噁心。

陳柏惟遭控去年10月在民進黨競選活動中，對女志工言語騷擾「會按摩的女生很加分，可以助興」、「讓你當我代理孕母」，還約對方去汽車旅館，甚至有次將臉頰靠上來摩擦，並用氣音在耳朵旁說「掰掰」。

陳柏惟性騷事件延燒，前東家台灣基進黨也紛紛出面補刀，翻出過往黑歷史，並稱早已分道揚鑣，但仍對過去提名陳柏惟做出道歉。

就有網友翻出去年7月，陳柏惟與未婚妻低調赴美完婚，當時眾多綠營人物也紛紛祝賀恭喜，直說「原來陳柏惟早就結婚了」，不少鄉民也傻眼留言：「所以是剛結婚就騷擾女志工」、「什麼樣的人婚後3個月會去騷擾人家啊」、「有老婆了還要找代理孕母...」、「未免太噁爛了」、「已婚還對別的女性講性暗示的騷擾話，這問題不小啊」、「原形畢露耶」。