對理科人來說，把玩機械、鑽研科學非但不枯燥，且充滿樂趣。ORIS今年以「Joy of Mechanics」（玩機械之樂）為主題，推出高性能手動上鍊的Big Crown Calibre 473腕表和可測量高度的ProPilot Altimeter碳纖維表，讓腦子絕頂聰明、對新鮮事物好奇、迷戀科學的理科男女為之傾心，從玩把腕表的過程中領略機械之美。

ORIS Big Crown Calibre 473腕表，表背可看到歷經4年研發的Calibre 473機芯。（ORIS提供）

近半世紀以來鐘表界儘管歷經石英表危機、電子表和智慧腕表的衝擊，ORIS仍堅守著對機械的熱愛，迄今只生產機械表，並以研發新款機芯為傲，自1904年創立以來，已創造超過270款機芯，雖在70年代因石英危機被迫暫停，但隨及在2000年代重啟機芯創作計畫，推出了Calibre 100機芯，不斷地在機芯研發上精進努力。繼2014年的Calibre 110手動上鍊機芯、2020年的Calibre 400機芯之後，今年ORIS再推出Calibre 473 機芯，整體纖薄了1mm、重量減了70公克，具備時針、分針、小秒盤、日期指針和五日動力儲存，並在表背機芯新增120小時的動力儲存顯示，目前已申請專利。

ORIS以3D列印技術打造碳纖維表殼ProPilot Altimeter高度測量腕表，18萬9000元。（ORIS提供）

此外，熱中研發新科技的ORIS也率先採用3D列印技術，推出表界第一只以3D列印技術打造一體成型碳纖維表殼的ProPilot Altimeter高度測量腕表，由於表殼一體成型，不僅更纖薄輕盈，且更加耐用。

ORIS與蘇黎世聯邦理工學院成立的9T Labs公司攜手，打造表壇首只3D列印碳纖維表殼。（ORIS提供）

這款ProPilot Altimeter碳纖維表不僅採用3D列印表殼，並配備優異的測高功能，是ORIS與蘇黎世聯邦理工學院成立的9T Labs公司攜手合作，歷經3年開發改良完成，採用更優異的測高儀模組，從原先測高儀的量測高度1萬5000英尺（4500公尺），大幅提升到1萬9700英尺（6000公尺），搭載小巧的793機芯，讓腕表更加纖薄。