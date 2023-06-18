騎士派出所前囂張嗆聲酒駕 一小時後落漆遭逮

一名男子不久前拍攝影片，騎乘機車行經派出所前大嗆自己酒駕，明顯挑戰公權力，警方獲報後，一小時隨即鎖定男子，並通知對方到案說明，將依相關規定開單裁處，當場落漆。

警方表示，網傳影片民眾疑似酒後騎車行經九如分駐所前，自稱有飲酒情事，警方極為重視、迅速立案調查，調閱沿線路口監視器，於1小時內掌握特定對象，並通知31歲王姓男子前來說明。

王男到案後酒測，酒測值雖未達公共危險標準，但騎車單手拍攝影片且搖晃，全案製作筆錄後將依公共危險罪移送屏東地方檢察署偵辦；王男於警察機關前叫囂並PO網，依違反社會秩序維護法第86條移送屏東簡易法庭裁處，

至於未戴安全帽、於行駛道路時，以手持方式使用行動電話有礙駕駛安全，依違反道路交通管理處罰條例第31條及第31-1條逕行舉發。

里港警分局表示，機車騎士疑似酒後行經派出所前嗆聲及交通違規行為，警方絕對嚴法究辦，絕不容許民眾挑戰公權力，請鄉親切勿以身試法。警方呼籲，飲酒後切勿駕駛交通工具，共同維護行車安全。

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