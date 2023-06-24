一名網友在桃園一處公園地下停車場發現一輛停了許久的深綠色休旅車，車身被貼滿各式貼紙紙條，還有許多玩偶、公仔放在引擎蓋上，甚至有類似符咒的物品貼在各處，目擊者說「遠看以為是生日被砸蛋糕，近看是毛到極點的裝飾品」，網友留言「被詛咒的車」、也有人說「女兒亂貼貼紙啦」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處停車場的深綠色休旅車上貼著許多貼紙與物品，有許多長長的只交代，還有多個疑似公仔、玩偶的物品放在引擎蓋上，後照鏡和A柱上也貼著寫滿字的紙條，有些甚至看似符咒，擋風玻璃上、側車身、車尾上都有貼紙痕跡，原PO發文說「遠看以為是生日被砸蛋糕，近看是毛到極點的裝飾品」。

桃園一處公園地下停車場被發現一輛停了許久的深綠色休旅車，車身貼滿各式貼紙，還有許多玩偶、公仔放在引擎蓋上，甚至有類似符咒的物品貼在各處。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

桃園一處公園地下停車場被發現一輛停了許久的深綠色休旅車，車身貼滿各式貼紙，還有許多玩偶、公仔放在引擎蓋上，甚至有類似符咒的物品貼在各處。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

桃園一處公園地下停車場被發現一輛停了許久的深綠色休旅車，車身貼滿各式貼紙，還有許多玩偶、公仔放在引擎蓋上，甚至有類似符咒的物品貼在各處。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該轎車被貼上許多物品，其他有多張疑似符咒的物品讓原PO大喊「毛到極點」，也意外引起其他網友討論；網友留言「被詛咒的車」、「要召喚黑魔法了」、「可能有漏水在祭改」、「感覺是被詛咒欸」、「萬聖節到了」、「好像猶奇怪的東西混進去了還是怎麼樣」、「火佛修一」、「有看到像符咒的東西」。

也有網友笑說「女兒亂貼貼紙啦」、「只能說美感這種事是天生的」、「這台車是有躁鬱症嗎」、「好像幼稚園小朋友帶回來家裡的學校作品」、「他的裝飾變多了」、「藝術就是看不懂的東西」，還有人發現車子內部有酒瓶，「車子裡的酒瓶讓我很在意」、「車內也頗多東西的樣子」、「車內好像餐桌」。