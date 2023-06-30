國防部稱6月27日2艘俄羅斯籍護衛艦航經我東部海域，前艦長呂禮詩推測，這兩艘護衛艦應該就是「完美號」和「響亮號」護衛艦，於6月5日到8日參加在印尼婆羅洲和蘇拉威西島中間望加錫海峽的「科莫多2023」多國海上聯合演習，一路上來，走台灣東岸很正常。

根據國防部6月27日深夜2310發新聞稿表示，迄2300時許，偵獲2艘俄羅斯籍護衛艦，由南向北航經我東部海域，並自蘇澳外海向東南方向脫離我應變區。國軍運用聯合情監偵手段，全程掌握俄艦動態，並檢派任務機丶艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

《Taiwan ADIZ》臉書於6月27日也指出，該團隊直擊東澳外海約26浬（鄰接區外）有兩艘俄羅斯守護級輕型護衛艦，現場目視日本海上自衛隊補給艦一艘亦同步進行跟監。

前艦長呂禮詩30日在網路直播節目《觀點—龍行天下》表示，俄羅斯守護級護衛艦被發現的地點在台灣東澳東邊26浬，這個點很有意思，這裡是「與那國水道」，如果漁民沒有拍到照片，其實沒有人知道。如果進入日本防空識別區，日本就會公布，但並沒有，「在台灣附近到底在幹嗎？」

呂禮詩分析，俄羅斯守護級護衛艦，是台灣心目中最美最香的輕型護衛艦，滿載排水量大約在2300噸，但具備12管垂直發射系統，也有100公釐快砲，最驚艷的是有2種不同頻段的相位陣列雷達，頂端有3D旋轉的相位陣列雷達、火控雷達（Fire Control Radar），也有反潛能力。

呂禮詩介紹，守護級護衛艦垂直發射系統可以裝載天王星，天王星很像魚叉，烏克蘭改裝後射程更遠，叫做海王星，就是後來命中莫斯科號的飛彈。另外也可以裝載射程40公里的中程防空飛彈，或是一管裝載4枚射程10到15公里的短程防空飛彈。

呂禮詩推測，這次來的是「完美號」和「響亮號」護衛艦，因為俄羅斯太平洋艦隊一共就3艘護衛艦，「完美號」、「響亮號」和「聯邦英雄號」。「完美號」和「響亮號」於6月5日到8日參加在印尼婆羅洲和蘇拉威西島中間望加錫海峽的「科莫多2023」多國海上聯合演習，一路上來，走台灣東岸很正常。