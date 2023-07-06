日本防衛省5日公布，俄羅斯兩艘巡防艦日前航行經過釣魚台列嶼周邊海域，朝中國大陸方向北上。而先前我國防部也掌握，有俄羅斯軍艦從花蓮東部外海往東北海域航行。前空軍副司令張延廷表示，俄羅斯此舉有兩個用意，其一是展現與中國的軍事合作相當密切，其二就是雖然烏克蘭戰爭仍在持續，但俄國在遠東還是有軍事活動，展現出游刃有餘的態勢。

日本防衛省5日公布，兩艘俄羅斯軍艦在7月1至3日間，於沖繩縣宮古島東北方約80公里海面下錨停俥，後來通過宮古島北方鄰接區朝西航行，到7月4日止，穿越釣魚台列嶼黃尾嶼（日方稱久場島）與赤尾嶼（日方稱大正島）之間海域朝北航行，經東海朝中國大陸方向北上，最終目的地是上海。

張延廷今在政論節目《新聞大白話》表示，報導提到俄艦，一艘是飛彈護衛艦，另一艘是油彈綜合補給艦，兩艘俄艦通過花蓮、蘇澳外海北上，又通過釣魚台赤尾嶼、黃尾嶼，最後到上海去修整。

張延廷指出，這代表俄羅斯和中國的軍事合作很密切，因為烏克蘭戰爭讓俄羅斯在國際上比較孤立，俄羅斯需要中國來相挺。

張延廷也提到，除水面上的軍艦外，俄羅斯也會有潛艦一同行動，會從海參崴南下，但潛艦原則上是戰略，隱而不顯，在水面下有活動，但是不能說出來，以免被外人破解，對潛艦安全會有威脅。

張延廷也指出另一個含意，烏克蘭戰爭現在還在進行，俄羅斯在遠東地區卻在進行軍事活動，俄國就是在向世界各國表示，他還游刃有餘、談笑用兵，空中、海上都有聯合巡航等活動，完全沒有戰線吃緊的壓力，俄國也能藉此做政治上的宣傳效果。