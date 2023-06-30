中國大陸24日上午出動19架次戰機擾台，其中包含殲-10、殲-16等各型機，裡面甚至有8架次抵近我24海里線，我天弓三飛彈發射車也被發現在屏東恆春街頭移動；無獨有偶，俄羅斯艦隊響亮號、完美號2艘守護級輕型護衛艦27日在東澳外海出現，航經我東部海域。對此，前海軍艦長呂禮詩分析，陸、俄兩國現在合作恐更加緊密。

呂禮詩今（30）日在網路節目《龍行天下》指出，對於俄國護衛艦逼近台灣，主要是為了做海軍兵力展示，以及加強和中國夥伴關係；至於解放軍軍機在台灣海峽西側飛來飛去，呂也發現，中俄的空中的戰略巡航，飛法跟以前也不一樣，以前都是日本海出來，現在都是從東海出來，可以看出中俄關係現在變得非常好。

對於中國大陸、俄羅斯兩國的軍機、軍艦動向，呂禮詩認為，他們是在執行嚇阻抵近偵查，國防部7/25調動天弓飛彈比較偏向對內認知作戰。呂質疑，「去年美國眾議院議長裴洛西（Pelosi）來台、又或是今年解放軍聯合利劍演習，有調動天弓飛彈嗎？另外殲-10從中國大陸外砂機場飛到屏東僅僅只需要21分鐘，把天弓拉過去，來得及嗎？」

呂禮詩還強調，所有的飛彈，除非預暖好，不然也發射不出來。