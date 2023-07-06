日本放送協會（NHK）今天報導，沖繩縣糸滿市外海約1公里的無人島「岡波島」上，被發現約580枚美製未爆彈。自衛隊表示，一次回收約580枚未爆彈並不常見。

自衛隊負責處理未爆彈的部隊已進行回收，確認包括榴彈及白磷彈等彈種在內，至少有約580枚美國製造的未爆彈。

儘管自衛隊已將回收的未爆彈搬入保管設施內，但連串作業中也發生白磷彈冒出白煙、必須採取排除危險的因應作為。

岡波島雖然是無人島，但有時會有划皮艇的觀光客登島，在大約20年前曾回收過大量未爆彈。而在當年回收未爆彈後，自衛隊方面也曾接獲「島上有冒煙」等通報，所以這次將再度進行詳細調查。

自衛隊表示，很少有一次回收約580枚未爆彈的例子，雖然不清楚正確原因，但二次大戰後不久，曾有人使用未爆彈捕魚，有可能因此大量集中了未使用的砲彈等物體。

地方漁民說，雖然自己也曾在水中見過未爆彈，但因為害怕所以都避免靠近，「到現在都還有未爆彈真是令人吃驚」。

沖繩在78年前的沖繩戰役遭受大量砲彈攻擊，要處理完所有的未爆彈可能還需要花上70年到100年的時間。