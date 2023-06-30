國防部今（30）日表示，美國拜登政府將於美東時間6月29日針對「30公厘機砲彈藥」及「車兵材零附件二號訂單」等2對臺軍售案，展開知會國會程序，最快有望在1個月後生效，總金額約4億餘美元，其中包含高爆彈、穿甲彈及練習彈等3項彈藥。

國防部今稱，美國政府於美東時間6月29日就「30公厘機砲彈藥」及「車兵材零附件二號訂單」等2案，總額4億4020 萬美元（約新台幣140億）對臺軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器。其中「30公厘機砲彈藥」案包含高爆彈、穿甲彈及練習彈等3項彈藥，為囤儲戰備彈藥所需，以維持區域穩定基礎。

面對中共不斷擴大軍事與灰色地帶壓迫，已對我形成嚴峻威脅。本次美方宣布對臺軍售項目，除有助於建構我應對中共軍事威脅；同時亦可強化我防衛韌性，滿足戰演訓任務所需。