暑假是旅遊旺季，但疫情解封民眾瘋出國排擠國旅，桃園市旅宿業初估今年暑期訂房率略減2成，飯店業者坦言，民眾認為出國5天比在台灣住1晚飯店划算，得豐富館內活動及設施，提升附加價值才能吸引消費者目光。市府觀光旅遊局因應暑假加強稽查，截至6月底共有31家違法旅宿，呼籲民眾出遊訂房時務必留意。

桃園喜來登酒店認為，今年暑假才剛開始，明顯感受到民眾選擇出國還是較多，平日以商務客為主占訂房4成以上，遊客則是集中在假日，得要豐富飯店內活動並提升設施服務，營造物超所值的吸引力，也會規畫包套遊程提升旅遊附加價值，才能吸引消費者目光。

桃園市民宿發展協會理事長鍾炫時說，旅宿業今年走出疫情訂房率有所回升，但並未恢復至疫情前水準，以最熱門的復興區民宿而言，今年暑期訂房率和往年相比約略下降2成，但他認為國外旅遊機票、跟團費仍高，還是看好桃園市下半年的旅宿發展，因為8月即接舉辦世界客家博覽會，另外也有桃園地景藝術節，有大型活動勢必將帶來人潮有加乘效果，期盼帶進觀光效益衝高旅宿訂房率。

因應暑假訂房熱潮，觀旅局也為遊客把關品質與安全，定期稽查轄內飯店、民宿與日租套房，並定期公布違法名單。觀旅局長周柏吟說，桃園市目前有合法旅館217家、合法民宿118家，為維護遊客住宿安全，邀集相關局處辦理旅宿公共安全聯合稽查。

另針對日租套房加強查緝，若民眾或社區管委會反映有違法私自經營日租套房者，會至該社區進行訪查及宣導，倘若有確切門牌，市府即會逕行發文要求建物所有權人說明，在取得確切違規經營證據後，將依違反發展觀光條例裁罰10萬至50萬元罰鍰，民眾除可到台灣旅宿網查詢外，觀旅局每個月也都會將裁處確定的非法旅宿名單公告於桃園市政府網頁。